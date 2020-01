Lordu palāta groza Brexit likumprojektu, kas attiecas uz ES pilsoņu tiesībām pēc breksita

Lordu palāta ar 270 balsīm par un 229 pret nolēma, ka ir jāveic grozījums likumprojektā par izstāšanos no ES, kurš ratificē nosacījumus Lielbritānijas izstāšanās procesa sākšanai 31.janvārī.

Lordu palātas loceklis Džonatans Outss no opozīcijā esošās Liberāldemokrātu partijas uzsvēra, ka šis process ir "atkarīgs no interneta savienojuma trausluma un valdības IT sistēmas elastības".