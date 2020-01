Jura Poškus topošā filma "Saule spīd 24 stundas" saņem publicitātes balvu Itālijā

Galvenais varonis (Andris Keišs) ir sasniedzis "latviešu sapni". Viņam ir it kā viss - skaista sieva, māja, savs bizness. Tomēr savā četrdesmit gadu jubilejā rodas jautājums - ko tālāk? Kopā ar draugiem viņš nolemj doties uz Ziemeļpolu, ceļojumā, kas būs kā simbolisks zenīts viņu dzīvē.

Režisors Juris Poškus flmas saturā akcentē to, ka dažkārt ierastā dzīve ir kā cietums, no kura ārā tiek tikai spēcīgākie.

Filmas sižets risinās Rīgā un Krievijas Arktikā. Filmas aktieru ansamblis, gluži kā filmas darbība, ir plaši starptautisks. Galvenajās lomās - Andris Keišs, norvēģi Tronds Halbo un Jeppe Beks Laursens, kas zināms no Netflix producētā seriāla The Last Kingdom, kā arī krievu aktrise Julija Volkova. Filmā piedalās arī Kaspars Znotiņš, Intars Rešetins, Kristīne Krūze - Hermane un citi.