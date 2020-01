Kāpēc sabiedrotie nebombardēja Aušvicu?

Ziņas par pieredzētajām šausmām sabiedrotajiem nodeva divi izbēguši ebreji, nostādot sabiedrotos baisas izvēles priekšā brīdī, kad kara gaitā to militārie resursi jau tā bija teju iztērēti.

Vai viņiem būtu jāsūta gaisa flote, kas bombardētu Aušvicu par spīti tam, ka tajā ieslodzīti atrodas daudzi nevainīgi cilvēki? Vai arī militārās izmaksas un potenciālais mirušo skaits ir pārāk liels, kad Otrais pasaules karš ir tuvu beigām? Jaunā dokumentālajā filmā “Secrets of the Dead: Bombing Auschwitz” vēsturnieki pēta sabiedroto līderu diskusijas par to, vai viņiem vajadzētu veikt morāli pareizu, bet militāri bezjēdzīgo Aušvicas bombardēšanu, vai arī koncentrēties uz nacisma sagraušanu uz visiem laikiem?