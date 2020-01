Jaunā hārdroka apvienība "Everstate" laiž klajā otro singlu un video

“Dziesma “Ik uz soļa” ir veltījums manām brīnišķīgajām meitām Gabrielai un Lilitai Annai. Tā ir par mīlestību, par ikdienas priekiem un grūtībām, ko piedzīvojam kopā, un to gaišumu, ko viņas ienes manā dzīvē,” stāsta dziesmas autors un grupas “Everstate” ģitārists Uldis Blaževičs. “Paldies par palīdzību dziesmas teksta radīšanā manai dzīvesbiedrei Dacei Melbārdei, kā arī senajam draugam un cīņu biedram mūzikā Jurim Nikonovam. Dziesmas ierakstā piedalījās arī grupas “Dzelzs vilks” taustiņinstrumentālists Kaspars Tobis, savukārt dziesmas videoklipa režisors ir Jānis Krivāns.”

Grupa “Everstate” ir Uldis Blaževičs (ģitāra, ex “Superhuman”, “UB United”, “Exit”), Ģirts Zebuliņš (balss, ex “Wild”), Raimonds Bērziņš - (basģitāra, ex “Exit”) un Māris Ozoliņš (bungas).