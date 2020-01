Akcīzes nodokli saldinātajierm dzērieniem nolemj celt lēnāk

Iepriekš parlamenta atbalstīja to, ka bezalkoholiskajiem dzērieniem nodokli (par 100 litriem) aprēķinātu pēc trim dažādām likmēm atkarībā no cukura daudzuma. Dzērieniem ar cukura saturu līdz pieciem gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem nodoklis būtu 7,40 eiro, dzērieniem ar cukura saturu no pieciem gramiem (ieskaitot) līdz astoņiem gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem - 10 eiro, bet ar cukura saturu no astoņiem gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem - 30 eiro.