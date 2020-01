Bibliotēku lietotāju visvairāk internetā meklētais vārds aizvien ir Rainis

Elsberga atklāja, ka gan meklētāju "Primo", gan Kopkatalogu izmantojuši arī lietotāji no citām valstīm. Visbiežākie "Primo" lietotāji bijuši no Krievijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas. Kopkatalogu tradicionāli visaktīvāk izmanto lietotāji no kaimiņvalsts Lietuvas, 2019.gadā veicot 2579 informācijas meklējumus, no Vācijas Kopkatalogs izmantots 1787 sesijās, no ASV - 1513, no Igaunijas - 974, no Somijas - 810 sesijās.