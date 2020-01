Rīgas domē veidos Rīgas enerģētiskās krīzes centru

Kā pastāstīja pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs, šāda institūcija tiek veidot katrā pašvaldībā, jo to paredz ārējie normatīvie akti un būtībā to var dēvēt arī par darba komisiju. Viņš norādīja, ka daļēji šī ir formāla institūcijas izveide, jo tajā nepieciešamības gadījuma strādās pašvaldībā jau esošas amatpersonas, proti, izpilddirektors, Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks, Mājokļu un vides komitejas vadītājs, Mājokļu un vides departamenta vadītājs, Finanšu departamenta direktors un AS "Rīgas siltums" valdes priekšsēdētājs.