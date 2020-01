VVD inspektori nekonstatē kaitējumu videi pēc baržas "Trias" glābšanas darbiem

TVNET jau ziņoja, ka Ventspils novada Jaunupē uz sēkļa uzskrējušo baržu "Trias" novilka no sēkļa 19.janvāra vakarā.

Jau ziņots, ka ogļu pārvadāšanas barža 30.decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa. Kopš pagājušā gada nogales tā atradās netālu no Ventspils jūrā uz sēkļa.