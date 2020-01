Deputāti apsver izmantot "Brexit" reemigrācijas veicināšanai

Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības gandrīz viss būs tā, kā bijis līdz šim, jo sāksies pārejas posms, kura laikā pusēm būs jāvienojas par to, kā tiks sakārtotas to attiecības tirdzniecībā, finansēs un citās nozarēs.