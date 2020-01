Visticamāk, retais no jums popmūzikas jaunumus iegūst no mūzikas kanāla MTV. Šis kanāls, kas popkultūrā radīja revolūciju astoņdesmitajos gados, no dominējošā kļuvis par vienu no daudzajiem avotiem, kur smelties mūzikas jaunumus. Šodien video vietnēs "Youtube" vai "Vimeo" veidojam paši savas dziesmu atlases. Šonedēļ savai popmūzikas pleilistei var noteikti pievienot šos piecus videoklipus.