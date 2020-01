Kariņš: Latvija vairs nav mazais brālis, mūsu valsts pasaulē tiek sadzirdēta

Latvijas intereses ārpolitikā ir nodrošināt neatkarību, atkārtoti sacīja Kariņš, piebilstot, ka tas panākams politikas un ekonomikas aspektā. Politiskajā aspektā Latvija kā daļa no ES ir daļa no bagātīgākā tirgus, kas vēl nav izveidojies kā nozīmīgākais militārais spēlētājs pasaulē. "Šodien ES daudz lielāka nozīme ir ekonomikas jomā. Tā ir arī liels vērtību centrs. Demokrātija, brīvība un vienlīdzība ir vērtības, kam seko ES. Mūsu valstij ir īpaša loma stiprināt attiecības ar Austrumu partnerības valstīm," teica Kariņš, uzsverot, ka Latvija ir ieinteresēta sniegt draudzīgu roku šīm valstīm, parādot, ka ir alternatīva - ne tikai Krievija kā varas centrs.

Viņš pauda, ka tas ir liels izaicinājums, jo vēsturiski Latvijas ostām ir bijušas dažādas grūtības, stagnācija, jo gadiem ilgi runāts par to, ka Krievijas politika ir vest savas kravas prom no Baltijas valstu ostām. "Neesmu pārliecināts, ka visi mūsu uzņēmumi to ir sapratuši - ka ir jārīkojas," bažījās premjers.