Laikraksts: Apšaude Rīgā, Kandavas ielā, varētu būt saistīta ar lielu naudu

Atsaucoties uz avotiem, "Neatkarīgā" raksta, ka traģēdijā iesaistītais Špatcs bijis īpašnieks uzņēmuma "TMB Motors", kura gada apgrozījums pārsniedzis 4 miljonus eiro, un tas bijis pazīstams transporta loģistikas uzņēmums. Pēdējos gados finanšu situācija uzņēmumā esot sākusi pasliktināties, tāpēc Špatcs esot pasūtījis neatkarīgu auditu. Tajā esot atklājies, ka "no uzņēmuma esot pazudušas milzīgas naudas summas, pēc nepārbaudītām ziņām - pat līdz diviem miljoniem eiro". Uzņēmējs esot pieprasījis skaidrojumus gan no uzņēmuma galvenās grāmatvedes, gan nodokļu konsultanta. Tiklīdz tas noticis, no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzņēmumam uzlikts aizliegums un uzrēķināts vairāk nekā 200 000 eiro liels nodokļu parāds. Gada sākumā no uzņēmuma pakalpojumiem esot atteicies arī viens no lielākajiem klientiem.