Elektroenerģijas ražošanas apmērs pērn Latvijā samazinājies

Tādējādi Latvija savu elektroenerģijas patēriņu 2019.gadā nosedza 84,7% apmērā, bet Latvijas elektroenerģijas deficīts pagājušajā veidoja 1118 GWh, kas tika kompensēts ar importu no kaimiņvalstīm - Lietuvas un Igaunijas, kas savukārt to importēja no citām Eiropas Savienības (ES) valstīm - Somijas, Zviedrijas un Polijas, kā arī trešajām valstīm - no Krievijas un Baltkrievijas. Salīdzinot ar 2018.gadu, pērn importētās elektroenerģijas apmērs no ES valstīm pieauga par 31%.