“Pirmais nodarījums, kurā vainoja 14 gadus veco Romānu, bija zādzība no veikala Gerkens@Co, no kura tika nozagts muzikālais centrs. Pēc tam jaunieši “iesperot ar kāju pa ieejas durvīm” iekļuva ofisā, no kura iznesa radioaparātu, rakstāmmašīnu, žalūzijas, glāžu komplektu, kancelejas piederumus. 1995. gadā pusaudži no veikala nozaga kažokus – tur summas ir lielas. Tā paša gada martā jaunieši apzaga veikalu, it kā no tā iznesot pārtikas preces - burtiski grēdām. Divatā! Tas izriet no lietas materiāliem. Šajā gadījumā vēl ir liels jautājums, vai divi puikas varēja iznest visu, kas uzskaitīts – sešas Coca-cola un Fanta pudeles, katru pusotru litru, 65 kinderolas, 7 iepakojumus rīsu – katrs svēra kilogramu, kafijas pakas, šampinjonus un tā tālāk. Es saprastu, ja puikas paņemtu Fantu, končas, cigaretes, šņabi, bet ne jau šampinjonus..."