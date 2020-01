Latvijā 2019. gadā starp eirozonas valstīm ar vismazāko viltojumu skaitu

Tāpat viņš pavēstīja, ka 2019.gadā nodarītie finanšu zaudējumi viltoto naudas zīmju dēļ samazinājās par 22% - no 54 300 eiro 2018.gadā līdz 42 500 eiro 2019.gadā.

Pagājušajā gadā apgrozībā atklātas 356 viltotas monētas un 707 viltotas banknotes. Starp izplatītākajiem viltojumiem ir 50 eiro un 20 eiro banknotes, kas veido apmēram 77% no viltoto banknošu skaita, bet no monētām visbiežāk tiek viltotas divu eiro monētas - 98% no viltoto monētu skaita.