Burovs: "Rail Baltica" apkaimju attīstībai vajadzēs ap €350 miljonus eiro

Rīgas mērs arī piebilda, ka infrastruktūras risinājumiem būs nepieciešams domes līdzfinansējums. "Viens no pirmajiem ir patlaban neizprotamais satiksmes mezgls pie Ģenerāļa Radziņa krastmalas, Maskavas ielas un iebrauktuves autoostā. Tā sakārtošanai dome jau ir izlēmusi piešķirt līdzfinansējumu," sacīja Burovs.

Piemēram, lai "Rail Baltica" posmā no Centrālās stacijas līdz Daugavai varētu runāt par Baltijas centrālo transporta mezglu un pilsētā integrētu dzelzceļa staciju, kura nodrošinātu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ērti lietojamu un mūsdienīgu infrastruktūru, nepieciešamas investīcijas ap 180 miljonu eiro apjomā, informēja pilsētplānošanas uzņēmuma SIA "Grupa 93" vadītājs Neils Balgalis. Šos līdzekļus nepieciešams ieguldīt 10 gadu laikā, sadalot trijās kārtās. Galvaspilsēta no sava budžeta var ieguldīt ap 25 miljoniem no 180 miljoniem eiro. Kas varētu būt pārējā finansējuma avots, patlaban nav zināms.