"Latvijas valsts mežos" - Gerharda cilvēks, saistīts arī ar Meteocentra iepirkumiem

ANTRA ZARIŅA, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra IT daļas vadītāja - IT nozarē jau pēdējā laikā jebkuras firmas, vai teiksim tā, pakalpojuma sniedzēji, viņi specializējas kaut kādos savos noteiktajos virzienos. Tas ir vispārpieņemams fakts, un iemesls ir tāds, ka IT resursi maksā ļoti dārgi un līdz ar to, lai precīzi varētu izmantot kādu no IT darbiniekiem jebšu arī IT pakalpojumiem, specializējās jau noteiktās kaut kādās lietās, tas arī nav nekas īpašs.