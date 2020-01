Latvijas basketbola savienības prezidenta nomaiņa - negaidīti asa un pilna intrigām

DAINIS BERTĀNS basketbola treneris, Dāvja Bertāna tēvs - No mūsu puses jau ir principa jautājums, jo mēs vairākas reizes piedāvājām, ja viņš tiešām uzskata, ka Dāvī viņš no savas puses ir tik daudz ieguldījis, tad sastādi to sarakstu cik tad tā summa liela ir pareizināsim ar trīs, ja vajag ar četri un samaksāsim tos izdevumus. Lai nebūtu tā, ka kaut ko būtu darījis mūsu labā un mēs paliekam parādā, bet mēs to absolūti negribējām. Viņš nevar uzrādīt nekādu dokumentu, kur būtu kaut kādi finansiāli izdevumi ar Dāvja attīstību. Viņš to lietu tā neatstās un ķersies klāt visiem Dāvja ārzemju līgumiem kas ir bijuši, un mēģinās tiesāties par visām summām.