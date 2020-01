Eminems desmito reizi iekaro ASV albumu topu

FOTO: kadrs no video

Aptuveni pirms nedēļas Detroitas reperis Eminems pārsteidza mūzikas industriju, bez iepriekšēja brīdinājuma laižot klajā jaunu studijas albumu "Music To Be Murdered By". Nu šis albums iekarojis ASV pieprasītāko albumu "Billboard 200" topa 1. vietu, ziņo "billboard.com".