Noteiks stingrākas drošuma prasības liftiem

EM norādīja, ka patlaban liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem, nav noteiktas skaidras un viennozīmīgas drošuma prasības, kā arī spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz prasības veikt šādiem liftiem padziļinātu pārvērtēšanu, ņemot vērā to lietošanas ilgumu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2017.gadā un 2018.gadā īstenotā liftu uzraudzības pasākuma ietvaros konstatēja, ka no pārbaudītajiem 259 liftiem 159 ir konstatētas neatbilstības - 15% liftu nebija veiktas tehniskās pārbaudes, 81% no neatbilstošajiem liftiem tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu, bet 47% no pārbaudītajiem liftiem, kuriem bija spēkā esošā tehniskā pārbaude, tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu.