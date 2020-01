Vēl nav skaidrs, vai koronavīruss ir lipīgs pirms simptomu parādīšanās

PVO jaunākajā ziņojumā par vīrusu 2019nCoV norāda, ka saskaņā ar pašreizējām aplēsēm vīrusa inkubācijas periods ir no divām līdz desmit dienām.

"Ir nepieciešama detalizēta epidemioloģiskā informācija no vairāk inficēto cilvēku, lai noteiktu 2019nCoV infekciozo periodu, it īpaši, vai pārnešana var notikt no personām bez simptomiem vai inkubācijas periodā," norāda PVO.