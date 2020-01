Rīcības plāns jauna mājokļa iegādei

Sākotnēji nepieciešams izprast, ko sagaidāt no jaunā mājokļa, skaidri definējot tādus kritērijus kā jaunā projekta atrašanās vieta, istabu skaits, apkārtējā infrastruktūra, piemēram, vai jaunās dzīvesvietas tuvumā ir izglītības iestādes un sabiedriskais transports. Neaizmirstiet arī izvērtēt ēkas energoefektivitāti, kas būtiski ietekmēs dzīvošanas izmaksas.

„Iegādājoties dzīvokli pirms tā būvniecības uzsākšanas, varēsiet būtiski ietaupīt līdzekļus – atkarībā no būvniecības stadijas tie var būt līdz pat 10 % no dzīvokļa vērtības. Tas skaidrojams ar to, ka būvniecības procesa laikā bieži rodas papildu izmaksas, kas saistītas ar būvniecības risinājumu vai materiālu sadārdzināšanos. Šīs izmaksas parasti tiek aprēķinātas un iekļautas dzīvokļa cenā, taču, ja dzīvoklis jau ir rezervēts pirms tā būvniecības, papildu izmaksas sedz pats attīstītājs,” principu skaidro Bonava Latvija pārdošanas un mārketinga vadītājs Kaspars Ekša. „Turklāt piedāvājums šajā gadījumā ir krietni plašāks, nodrošinot iespēju izvēlēties tādu mājokli, kas iespējami vairāk atbilst klienta vēlmēm.”