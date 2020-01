Skandināvu stila funkcionalitāte pret padomju mantojumu

“Bonava Latvija” jauno mājokļu projektu koncepcijas pamatā ir skandināvu dzīvesveida un dizaina vērtības. Vairāk par skandināvu dzīves stila pamatvērtībām un to, kādus ieguvumus tas sniedz dzīves telpas iekārtošanā stāsta interjera dizainere Inese Oboļeviča.

Būtiska iezīme, ar ko skandināvu dizains atšķiras no jau ierastā padomju laika mantotā iekārtojuma, ir mēbeļu funkcionalitāte, kas sevī ietver ne vien vizuālo izskatu un tīrās līnijas, bet arī praktisko pielietojumu. Gaiši krāsotas sienas padarīs telpu gaišāku. Svarīga ir arī dabas materiālu izmantošana – aizkari, kas ir darināti no lina, telpaugi, kas atdzīvina telpas noskaņu. Pieturēšanās pie skandināvu stila nozīmē izvairīšanos no košajām krāsām, mēbeļu pārbagātības un raibiem paklājiem.