"Olainfarm": Uzņēmumu reģistrā iesniegti prettiesiski padomes un valdes grozījumi

Tāpat Rubenis informēja, ka "Olainfarm" valdē amatu saglabājis Raimonds Terentjevs un Mārtiņš Pūriņš, bet pārējie līdzšinējie valdes locekļi no amata atbrīvoti. Vienlaikus no jauna valdē iecelta Jeļena Borcova un Mārtiņš Tambaks. Par valdes priekšsēdētāju esot iecelta Borcova, kuras darba pieredze ir saistīta ar farmācijas nozari. Viņa iepriekš 15 gadus strādājusi gan AS "Grindeks", gan divus gadus - kā valdes locekle AS "Tallinas farmaceitiskā rūpnīca". Borcova jau iepriekš darbojusies arī kā "Olainfarm" valdes locekle.