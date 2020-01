Plašākai auditorijai jūsu grupa palikusi prātā no "Supernovas" konkursa otrās vietas startam Eirovīzijas festivālā, bet šaurākā lokā esat zināmi ar debijas albumu "World Of Cliche" (2015). Pagājis krietns laiks, neesat aktīvi spēlējuši arī koncertus. Iemesli?

2019. gads ir bijis samērā kluss, taču aktīvs, jo pagājušā gada prioritāte bija albums. Mēs tam veltījām maksimāli daudz laika un izvairījāmies no koncertiem ar dažiem izņēmumiem. Domājams, ka šis gads būs krietni aktīvāks.

Video: Catalepsia "To Escape And Return".

“Inheritance” stāsta varonis ir mantojis dēmonu no savām iepriekšējām paaudzēm. Katra kompozīcija ir atsevišķa apsēstības stadija, sākot ar iemiesošanos, līdz pat brīdim, kad varonis samierinās ar savu lāstu. Kad mēs ķērāmies pie albuma tapšanas, ar Jāni vienojāmies, ka nākamais ieraksts varētu būt konceptalbums. Tajā laika posmā es kaut kā biju uzsēdies uz šausmu filmām par eksorcismiem un dēmoniem, un tālākais jau notika organiski.

Ir kāds labs mirklis no studijas? Par ko jāpasmaida?

Nē, nav nekādi joki. Bet vispār, ja gribas gūt ieskatu, apmeklējiet mūsu Youtube kanālu. Tur ir pāris video no mēģinājumiem un studijas.

Sākumā mēs ilgi lauzījām galvu par to, kur meklēt mākslinieku un ko uzrunāt, un kas uzrunā mūs pašus. Beigās es nejauši uzdūros Sindijas Instagram lapai, kad viņa piesekoja mūsu grupai, un sapratu, ka viņas mākslas darbos ieraudzīju to, ko galvā iztēlojos, kad domāju par albuma vizuālo noformējumu. Tajā brīdī padalījos ar pārējiem grupā un vienojāmies, ka viņa jāuzrunā.

Mēs neesam meklējuši izdevniecību, jo galvenokārt gribas pašiem būt saimniekiem pār savu mūziku un visām no tās izrietošajām lietām. Iespējams, ka kādu dienu mūs uzrunās kāds piedāvājums, bet pašlaik nosliecamies uz neatkarību.

Pašlaik ir sadrukātas 200 plates. Tiklīdz šī porcija beigsies, drukāsim nākamo. Pašlaik no mums visiem vinilu klausās Jānis un menedžere Jevgenija. Pārējie pagaidām pieturas pie digitāliem formātiem, bet pamazām apsver domu par atskaņotāja iegādi. Klausoties vienu albumu bez iespējas to ātri pārslēgt, klausītājs gūst izteiktāku muzikālo baudījumu un vairāk spēj pievērst uzmanību detaļām. Līdz ar to, manuprāt, mūzika tiek dziļāk uztverta un vairāk novērtēta.