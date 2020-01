Liepājā likvidē VUGD depo, darbiniekus sadalot pa citām struktūrvienībām

"Lēmums apvienot Liepājas 2.daļu nav pieņemts pēkšņi un tam ir vairāki iemesli. Tas ir bijis ilgstošs process un, jau to uzsākot, dienests par vienu no saviem mērķiem izvirzīja nosacījumu - neatbrīvot no dienesta nevienu, jo mums būtisks ir katrs nodarbinātais. Optimizācijas noslēgumā visi Liepājas 2.daļas nodarbinātie turpina dienestu," informēja VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns.