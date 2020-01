Pētījums: Galvenās tendences radio nozarē 2019. gadā

Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors Andris Ķēniņš par nozares raksturojošiem rādītājiem un perspektīvām izsakās sekojoši: “Radio lietošanas tendences ir spilgts apliecinājums vietējā satura nozīmei un pieprasījumam. Attiecībā pret medija patērētāju, radio darbībā ir zināma specifika un no tās izrietoši gan riski, gan priekšrocības. Tomēr neskatoties uz fundamentālajām izmaiņām mediju satura patēriņā, tas ir spējis saglabāt savu stabilo vietu un lomu mediju telpā. Radio auditorijas dati apliecina, ka radio ir būtisks informācijas avots un tieši “dzīvais” radio ir ne tikai radio karalis, bet arī ļoti būtisks spēlētājs mediju telpā. Mediju globalizācijas apstākļos, tikai raugoties no šāda aspekta, radio programmas Latvijā ir jāvērtē gan mediju politikas veidotājiem, gan reklāmdevējiem – ja tā var teikt, tad radio ir viens no “tīrākā” mediju satura izplatītājiem, tā loma mediju telpā ir ne tikai atzīta, bet attiecīgi arī vitāli svarīga un vērtīga!”

Tikmēr globālajās nozares ekspertu konferencēs iecienītākās sarunu tēmas vijas par un ap radio digitalizēšanās produktiem, kas, piemēram, ļautu katram klausītājam personalizēt gan muzikālo formātu, gan piedāvāt to reklāmas saturu, kas tam ir aktuāls, vai to ziņu, kas jau iepriekš ir šķitusi interesanta (līdzīgi kā strādā reklāmas satura pielāgošana patērētājam internetā un sociālajos tīklos). Tas iezīmē neizbēgamo radio formācijas ceļu, bet saglabā to kā vienu no nozīmīgiem medijiem arī pēc desmit un vairāk gadiem.