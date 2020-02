Miljards dolāru, 14 000 reklāmu un teikt taisnību nav obligāti: mūsdienu vēlēšanu kampaņas aizkulises

"Parscale Media" pirmie klienti bija santehniķi un ieroču veikali, bet vēlāk uzņēmumu pamanīja lielāki spēlētāji - tai skaitā "The Trump Organization". 2011.gadu Pārskeilam piedāvāja izveidot "Trump International Realty" mājaslapu. Realitātes šova "The Apprentice" fans Pārskeils uzņēmās to izveidot par 10 000 dolāru - daudz lētāk par šī pakalpojuma patieso cenu. Nākamo četru gadu laikā viņam tika uzticēta dažādu ar Trampa zīmolu saistītu produktu mājaslapu dizaina izveide. 2015.gada beigās Pārskeils, kuram nebija nekādas politiskās pieredzes, vadīja republikāņu ASV prezidenta amata kandidāta digitālo kampaņu no sava datora.

Londonas Ekonomikas skolas pētnieks Pīters Pomerancevs grāmatā "This Is Not Propaganda" apraksta gados jaunu filipīniešu politisko konsultantu P., kurš koledžā bija mācījies par "mazā Alberta eksperimentu". Tajā zinātnieki iedzina mazā zēnā bailes no pūkainiem dzīvniekiem, atskaņojot skaļus un nepatīkamus trokšņus katru reizi, kad viņš pieskārās baltai laboratorijas žurkai. Iedvesmojoties no eksperimenta, P. izveidoja vairākas "Facebook" grupas, kurās filipīnieši apsprieda savā tuvākajā apkaimē notiekošo. Kad grupas izauga līdz apmēram 100 000 biedriem, P. tajās sāka pārpublicēt vietējās kriminālziņas un lika saviem darbiniekiem atstāt komentārus par noziegumu saistību ar narkokarteļiem, pat ja tādas nemaz nebija. Grupās sāka izplatīties panika. Klīda baumas, dzima sazvērestības teorijas. Daudzi dalībnieki sāka domāt, ka visi noziegumi tādā vai citādā veidā saistīti ar narkobiznesu.