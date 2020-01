"Es biju darbā 30 stundas no vietas." Ieskats grupas "Martas asinis" albumā

Kāpēc atgriezusies? Grupas iepriekšējais darbs "Sestais albums" (tehniski tas bija piektais) izdots jau pirms sešiem gadiem. Tas toreiz noslēdza intensīvu posmu jaunās apvienības daiļradē, kad teju katru gadu tika izdots pa jaunam albumam. No sākotnēji pusakustiska Filipa soloprojekta "Martas asinis" bija pārtapusi par kičīgu indī deju mūzikas parādību, kas savās dziesmās sakausēja kaut ko no diskoreiva ("The Rapture", "!!!") un "100. debijas". Kopā ar Filipu grupas pirmajos albumos liela loma bija arī bundziniekam Aigaram Valdmanim ("Dun dun") un īpaši ģitāristam Reinim Jakobsonam, kurš pēc "Sestā albuma" "Martas asinis" pameta, lai vēlāk izveidotu jaunu kopprojektu ar Elizabeti Balčus Midnight Academy.