Pērn satiksmes intensitāte uz valsts ceļiem sasniedza visaugstākos rādītājus pēdējo desmit gadu laikā

Pagājušajā gadā uz Rīgas apvedceļa visvairāk jeb par 23,9% satiksmes intensitāte ir palielinājusies autoceļa Baltezers-Saulkalne (A4) posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Rīga-Ērgļi (P4) līdz krustojumam ar reģionālo autoceļu Ulbroka-Ogre (P5).

Intensīvākie šoseju posmi pēc automašīnu skaita 2019.gadā diennaktī bija Jūrmalas šosejas (A10) posms no Rīgas robežas līdz pagriezienam uz Rožu ielu - 48 540 transportlīdzekļu vidēji diennaktī gada griezumā; Jūrmalas šosejas (A10) posms no pagrieziena uz Rožu ielu līdz kontroles punktam iebraukšanai Jūrmalas pilsētā - 41 316 transportlīdzekļu diennaktī gada griezumā; šosejas Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2) posms no Rīgas robežas līdz satiksmes mezglam krustojumā ar Tallinas šoseju (A1) un Rīgas apvedceļu (A4) - 40 994 transportlīdzekļu diennaktī gada griezumā.