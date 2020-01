VBTAI: Ir pašvaldības, ka pārvēl negatīvi novērtētu bāriņtiesas sastāvu

VBTAI speciāliste arī norādīja, ka formāli visās aptaujātajās pašvaldībās darbojas bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas, lai arī piecās no tām grupa dibināta pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa. Taču grupas risināmie jautājumi galvenokārt attiecas uz bērnu kavējumiem izglītības iestādēs. Tikai atsevišķas pašvaldības inspekcijai norādījušas, ka sadarbības grupa arī aktualizē un sniedz priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un analizē sadarbību.

"VBTAI ir saskārusies ar situācijām, kad pašvaldībai sniegts negatīvs vērtējums par bāriņtiesas darbu, tomēr novada dome, bez dziļāka izvērtējuma vai noteiktiem uzdevumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai pārvēl to pašu bāriņtiesas sastāvu vai ar nelielām izmaiņām," informēja Gorbunova.

Viņasprāt, neiztur kritiku pašvaldību apgalvojumi, ka par labu bāriņtiesu darbu liecina tas, ka netiek pārsūdzēti to lēmumi. VBTAI dati liecina, ka 2018.gadā bāriņtiesas bija pieņēmušas 12 203 lēmumus, no kuriem pārsūdzēti vien 58 jeb 0,47% no visiem.