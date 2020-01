Pagājušajā nedēļā gripas vai tās blakņu dēļ slimnīcās ievietoti 98 cilvēki

Aizvadītajā nedēļā nedaudz pieaugusi gripas intensitāte, proti, no 93,6 saslimšanas gadījumiem (no 13. līdz 19.janvārim) līdz 109,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem pagājušajā nedēļā. Arī citviet Eiropā gripas aktivitāte gada trešajā nedēļā turpināja pieaugt, norādīja SPKC.

Aizvadītajā nedēļā ar gripas diagnozi stacionēti 78 pacienti, no tiem visvairāk Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, bet vēl 21 cilvēks slimnīcā nonācis ar gripas izraisītu pneimoniju.

No visiem 878 šosezon stacionētajiem pacientiem 221 jeb 25% bijuši vecumā līdz četriem gadiem un 281 pacients jeb 32% - vecumā no pieciem līdz 14 gadiem. Savukārt 304 pacienti jeb 35% bijuši vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Vismazāk stacionētu gripas pacientu bijis vecumā virs 65 gadiem - kopumā 72 jeb 8%.