Pirmizrādi piedzīvos animācijas seriāls ar grupas "Gorillaz" dalību

Virtuālās grupas bundzinieks Rasels Hobss stāsta, ka "Song Machine" ir pavisam jauns veids kā darīt to, ko grupa darījusi jau gadiem: "Pasaule kustas pārāk strauji un nekad nebūs iespējams paredzēt, kurš studijā viesosies nākošais. Raidījums pastāvēs no nezināmā, tas darbosies uz tīra haosa pamatiem. Tādēļ mēs esam gatavi strādāt pie mūzikas tā it kā nebūtu rītdienas, jo nekad jau arī īsti nevar zināt."