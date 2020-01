"Saskaņa" mudina prezidentu neizsludināt ar OIK saistītus likuma grozījumus

"No likuma ir izņemta norma, kas noteica to pārkāpumu tvērumu, par kuriem pienākums būtu anulēt atļauju saņemt atbalstu, tas atkal ir deleģēts valdībai, paredzot, ka līdz 2021.gada 31.maijam to vispār nebūs iespējams izdarīt, jo nebūs atbilstošu noteikumu, bet pēc esošajiem noteikumiem varēs izteikt tikai "brīdinājumu". Vai tā nav apzināta visatļautības un liela apmēra krāpniecības piesegšana?" izmaiņu kritiku turpina "Saskaņa", "nenosakot ražotāju pienākumu pašdeklarēties atbalsta nosacījumu neizpildes gadījumā un neparedzot pienācīgu atbildību par to - likumā paredzētais kontroles mehānisms būs neefektīvs, dārgs, radīs lielu administratīvo slogu, bet nespēs nodrošināt paredzēto mērķi."