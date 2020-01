Likumā nostiprina OIK pārraudzību un pārkompensēšanas novēršanu

Kopumā likumprojektam tika iesniegti 105 priekšlikumi, aptuveni ceturtdaļu no kuriem bija iesniedzis Zariņš. "Saskaņas" deputāti balsojumā nepiedalījās.

Parlamentārietis Vjačeslavs Dombrovskis (S) pateicās atsevišķiem deputātiem, kuri vismaz ilgo debašu noslēgumā uzkāpa tribīnē, pamatojot savas izvēles. "Domāju, ka ir tikai viens galvenais jautājums. Vai jūs esat jau likvidējuši OIK, kā jūs solījāt, kolēģi?" vaicāja deputāts, piebilstot, ka OIK maksājuma pārcelšana no elektrības rēķiniem un valsts budžetu nav likvidācija, bet gan afēras piesegšana.

Likumprojekts precizē, ka neto norēķinu sistēma tiek piesaistīta konkrētam objektam neatkarīgi no lietotāja un to turpmāk piemēros elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksām. Ja saskaņā ar saražotā un patērētā elektroenerģijas apjoma aprēķinu mājsaimniecība sadales sistēmas operatora tīklā nodos vairāk elektroenerģijas nekā patērēts, to ierēķinās nākamā gada plānā.