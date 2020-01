Pašvaldību budžetā pērn bija 50,2 miljonu eiro pārpalikums

"Tik strauju kāpumu veicināja augošie darba ienākumi un izmaksāto dividenžu apjoms, kas ievērojami pieauga, ņemot vērā iespēju līdz gada beigām sadalīt peļņu, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim, maksājot nodokli pēc 10% IIN likmes. IIN ieņēmumi 2019.gadā pieauga straujāk nekā tika plānots, neskatoties uz ieviestajiem nodokļu reformas pasākumiem - ar 2019.gada 1.janvāri paaugstināja diferencēto neapliekamo minimumu no 200 līdz 230 eiro, neapliekamo minimumu pensionāriem no 250 līdz 270 eiro, kā arī atvieglojumus par apgādājamo no 200 līdz 230 eiro," skaidroja FM.