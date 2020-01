Bertāns ar Blušu starptautisko drifta sezonu sāk janvārī Omānā, pirmās sacensības jau rīt!

Kopā ar latviešiem Oman Oil drifta čempionātā gaidāmi plaši zināmi vārdi drifta pasaulē. Tas noteikti būs lielisks treniņš sportistiem pirms sezonas, kā arī iespēja sacensties ar labākajiem trasē. Pirmais sportists, kurš noteikti ir jāpiemin, ir Džeimss Dīns, labākais drifta braucējs pasaulē. Nikolass ar Džeimsu vēl nav braucis kopā sacensībās, un tas noteikti būs lielisks piedzīvojums Latvijas jaunākajam drifterim. Kristaps ar Džeimsu ir aizvadījis dažus fantastiskus braucienus Formula D seriālā, un viņi noteikti ir gatavi atkal tikties trasē. Daigo Saito, nākamais zināmākais vārds aiz Džeimsa. Daigo noteikti ir viens no pasaules augstās klases drifteriem, gan ar savu braukšanas stilu, gan sasniegumiem un drifta karjeras garumu. Daigo 2019 gada sezonā aizvadīja pilnu RDS sezonu kopā ar Blušu un trasē tikās arī ar Nikolasu, bet Gymkhana disciplīnā, kur diemžēl Nikolass piekāpās ar minimālu rezultātu, tagad būs iespēja atspēkot savu zaudējumu. Kopā uz starta pirmajā Oman Oil drifta čempionātā izies 56 sportisti. Vēl zināmie vārdi drifta līdzjutējiem noteikti ir Ahmeds Dahams, kurš jau divas sezonas ir viesojies Rīgā, DriftMasters seriāla ietvaros, Andrjus Vasilausks, Lietuvas drifta braucējs, kurš jau trešoreiz aizvada pilnu DriftMasters čempionāta sezonu, Serhijs Kremetss, Ukrainas drifta pārstāvis un Sebastins Fontjn, ļoti spēcīgs drifta braucējs no Holandes, kurš arī aizvada pilnas DriftMasters sezonas. Pārējie braucēji dalībnieku sarakstā ir no reģiona, kurā notiek sacensības, čempionātā piedalīsies arī braucēji no tādām valstīm kā Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Jordānija, Anglija (UK), Krievija, Sīrija, Kuveita, Saūda Arābija, Libāna, Īrija un Malaizija.