Ja gribi pārsist mašīnai karteri, dodies uz Tīnūžu - Ikšķiles šoseju

Par to par pārliecināties pa ceļam no Tīnūžiem uz Ikšķili, kur izbūvēts tāds kā tramplīns, kur ne vienam vien auto pārsists karteris. Par to, cik daudz, var spriest pēc eļļas pleķiem, kādu ir diezgan daudz, bampera plastmasas gabaliem un alumīnija detaļām no dzinēja, vēsta televīzijas raidījums Zebra.