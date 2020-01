Tallinā uzstāsies Bobs Geldofs un grupa "The Boomtown Rats"

1975. gadā šiem jauniešiem nebija ko zaudēt. Tajā laikā šķita, ka Īrija sabrūk, un korupcija izraisīja neapmierinātību un niknumu. Seši Dublinas piepilsētas puiši nolēma, ka nevēlas ar to samierināties, viņi gribēja cīnīties un dzima "The Boomtown Rats". Grupa atšķīrās no visiem pārējiem, viņi uzskatīja, ka rokenrols ir muzikāls aktīvisms un ka tādā veidā viņi var mainīt visu valsti. Un viņi to panāca! Viņu dziesmu teksti likās vienkārši, taču tie tika pasniegti tik spēcīgi un dziedāti ar tādu aizrautību, ka tas noveda pie augstām vietām daudzu valstu mūzikas topos. Piemēram, "The Boomtown Rats" kļuva par pirmo īru grupu, kas ieguva pirmo vietu Lielbritānijas topā ar singlu "Rat Trap", un "I Don’t Like Mondays" nonāca pirmajās pozīcijās 32 pasaules valstīs.