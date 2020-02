Arhitekts rada neparastu plānojumu trīsstāvīgai saunai Norvēģijas kalnos

A post shared by James barber (@jb.arc) on Feb 5, 2019 at 2:21pm PST

Trīsstāvu saunas apakšējā stāvā atrastos aukstā ūdens baseins, kas tiktu būvēts no dzelzsbetona, bet ārēji rotāts ar akmens plātnēm. Otrais stāvs, kas kalpotu arī kā ieeja, būtu veidots no kokmateriāla. Te atrastos duša, bet trešajā stāvā apmeklētāji varētu karsēties. Trešais stāvs arī būtu veidots no kokmateriāla, taču tā ārējo fasādi klātu polikarbonāta paneļi. Tas nozīmē, ka katrs stāvs daļēji būtu veidots no dažādiem materiāliem, radot vizuālu telpu kontrastu.