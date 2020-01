Arstarulsmirus atklāti par pēdējā gadu desmita izmaiņām

Šodien pie klausītājiem nonāk Arstarulsmirus jaunākā dziesma “Mans ieradums”, kas ir otrais oficiālais singls no marta sākumā gaidāmā albuma “Skatu punkti”.

“Manuprāt, šī ir viena no zīmīgākajām albuma dziesmām, kurā es centos atspoguļot cilvēka iekšējās pasaules daudzslāņainību un pakāpenisku uztveres maiņu no egocentriskas uz empātiskāku un līdzatbildīgāku ar apkārtējiem. Katra rindiņa pantos raksturo kādu no atziņām, kas radusies šo iekšējo izmaiņu procesā. Dziesmas vēstījuma pamatā ir vairākas manas dzīves pamatvērtības - pastāvīga iekšēja transformācija un bezgalīga tiekšanās pēc balansa caur dziļāku sevis izpratni,” par dziesmu stāsta Arstarulsmirus.