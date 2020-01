Par "Zelta mikrofona" radio hita balvu sacentīsies šīs piecas dziesmas

Uz radio hita balvu pretendē tie ieraksti, kas ierakstīti, reģistrēti un publicēti laika posmā no 2018. gada 2. decembra līdz 2019. gada 1. decembrim. Visvairāk reizes atskaņotās dziesmas pēc to skanēšanas biežuma tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem. Pieciniekā var iekļūt dziesmas, kas skanējušas vismaz trīs radiostacijās.

No šī gada nominantiem tikai "Prāta vētra" līdz šim ir godināta kā Radio hita laureāte. Grupa arī saņēmusi vislielāko Radio hita apbalvojumu skaitu Mūzikas ierakstu gada balvas vēsturē – kopskaitā astoņas reizes ar dziesmām "Tavas mājas manā azotē", "Puse no sirds", "Brīvdienas nav manas laimīgās dienas", "My star", "Maybe", "Colder", "Skolzkie ulici" un "Debesis iekrita tevī". Otrajā vietā ir Dons ar hitiem "Signāls", "Pāriet bailes", "Dieviņš", "Pa ceļam" un "Salauzta sirds". Līdz šim neviens no pārējiem nominantiem nav saņēmis balvu kategorijā Radio hits.