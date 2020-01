ASV valsts sekretārs ierodas Ukrainā nedēļu pēc diplomātiska misēkļa

Atbilstoši žurnālistes teiktajam, Pompeo asā vārdu apmaiņā, nevairoties no lamuvārdiem, viņai vaicājis: "Vai jums tiešām šķiet, ka amerikāņiem rūp Ukraina?"

Pompeo piektdien Ukrainā tiekas ar Zelenski un citām valsts augstākajām amatpersonām, kā arī no Maskavas patriarhāta neatkarīgās Ukrainas pareizticīgas baznīcas garīdzniekus.

Pompeo vizīte Kijevā notiek laikā, kad ASV Senāts gatavojas balsojumam par to, vai impīčmenta prāvā vajadzētu izsaukt jaunus lieciniekus, kuri varētu sniegt papildus informāciju par Trampa darbībām saistībā ar Ukrainu. Tomēr gaidāms, ka Senāts nobalsos pret to, un līdz ar to jau tuvākajās dienās republikāņu kontrolētais Senāts varētu Trampu attaisnot.