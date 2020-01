Veiksmīgas sadarbības rezultātā Valsts policija operatīvi aiztur Igaunijā nozagto automašīnu zagļus

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieks Māris Priednieks uzsver: “Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar kolēģiem no citām Valsts policijas struktūrvienībām, Igaunijas un Lietuvas policistiem mums ir izdevies īsā laika posmā kopā ar vienu no nozagtajām automašīnām aizturēt arī trīs, iespējams, noziegumos iesaistītās personas, kuri ir profesionāli automašīnu zagļi un labi pazīstami ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Polijā, Austrijā un Vācijā. Mūsu ātrā spēja reaģēt atkārtoti pierādījusi to, ka mēs spējam rīkoties profesionāli un atbilstoši situācijai.”

Ņemot vērā to, ka abas Igaunijā nozagtās automašīnas ir aprīkotas ar bezkontakta atslēgām un nozagtas ar bezkontakta atslēgas signāla pastiprinātāju, Valsts policija aicina autovadītājus parūpēties par sava spēkrata drošību, aprīkojot to ar papildu signalizāciju un kvalitatīviem GPS. Tāpat to automašīnu īpašniekiem, kuru spēkrats ir aprīkots ar Keyless Go sistēmu, atslēgas jāglabā speciālos makos, kas slāpē signāla pastiprināšanu.