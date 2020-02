Vai šajā Sobiboras nāves nometnes fotogrāfijā ir attēlots arī bēdīgi slavenais Demjaņuks?

Kolekcija, kas izstādīta Berlīnes Terora topogrāfijas muzejā, sastāv no 361 fotogrāfijas un dokumentiem, kas saistīti ar Johana Nīmana karjeru. Nīmans bija Sobiboras nāves nometnes komandiera vietnieks no 1942. gada septembra līdz 1943. gada oktobrim, kad viņš ieslodzīto ebreju sacelšanās laikā tika nogalināts.

Atšķirībā no citiem līdzīgiem gadījumiem šīs fotogrāfijas pēc Otrā pasaules kara netika iznīcinātas un palika Nīmana ģimenes īpašumā. Kolekcija tagad ir nodota ASV Holokausta memoriālajam muzejam.

Anne Lepere, kuras vecvecāki, ierodoties Sobiboras nometnē no Nīderlandes 1943. gadā, tika nogalināti, teica, ka fotogrāfiju kolekcijas nodošana muzejam bija ļoti drosmīgs solis no Nīmana pēcteču puses. Viņa arī pieminēja, ka redzēt Sobiboras nometnes attēlus bija elpu aizraujoša pieredze.

Minhenes tiesa ziņoja, ka viņiem ir pierādījumi par to, ka viņš bija daļa no nacistu iznīcības mašinērijas un Sobiborā kalpoja no 1943. gada marta līdz tā paša gada septembra vidum.