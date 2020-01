Analītiķi: Latvijas ekonomika ceturtajā ceturksnī bija izteikti vāja

Lai gan gada pēdējā ceturksnī enerģijas ražošana koģenerācijā būtiski saruka silto laika apstākļu dēļ, to kompensējusi ražošana hidroelektrostacijās, kas būtiski auga pateicoties salīdzinoši lielajam nokrišņu daudzumam.

Viņa minēja, ka Latvijas izaugsmei labu signālu nedod fakts, ka eirozonas ekonomika pagājušā gada pēdējā ceturksnī bijusi vārga - izaugsme par 0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un par 1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. "Turklāt likstas pasaulē nebeidzas - tirdzniecības karu un breksita radītā neskaidrība uz brīdi atkāpusies, bet to vietā nākuši citi satraucoši notikumi. Gada pats sākums pagāja ģeopolitiskās krīzes ēnā, taču Irānas un ASV konflikts norimās salīdzinoši ātri, abām pusēm apzinoties, cik dārgi nāktos maksāt, ja sāktos karš. Savukārt šobrīd prātus nodarbina koronavīrusa straujā izplatība," teica Zorgenfreija.

Viņa atzina, ka visu šo likstu kopīgā iezīme ir to negatīvā ietekme uz ekonomiku.

"Piemēram, ietekme no vīrusa uzliesmojuma atspoguļosies gan Ķīnas, gan, visdrīzāk, arī pasaules ekonomikas izaugsmē. Lielāka ietekme uz ekonomiku, īpaši pasaules kontekstā, būs nevis tiešajam efektam, kas saistīts ar vīrusa skartajiem iedzīvotājiem, vai valsts pasākumiem vīrusa iegrožošanai, bet gan netiešajam efektam, kas rodas paaugstinātas neskaidrības un baiļu par iespējamu inficēšanos dēļ. Vīruss jau šobrīd ir paspējis mainīt ekonomikas dalībnieku paradumus un plānus - dažkārt pat tad, ja šie uzņēmumi un iedzīvotāji neatrodas riska zonā. Masveidā atcelti starptautiskie lidojumi, notiek ārzemnieku evakuācija, uzņēmumi drošības nolūkos slēdz veikalus, iedzīvotāji atcēluši ceļojumus, izvairās no publiskām vietām utt. Tādēļ, pat ja izdodas vīrusa izplatību drīzumā ierobežot, ekonomiskā ietekme būs jūtama. Savukārt Latvijas ekonomikas reakcija būs atkarīga no tā, cik spēcīgi cietīs pasaules izaugsme," teica Zorgenfreija.