Mākslas tirgū nonācis rets Pauļuka darbs un lielizmēra Edītes Pauls-Vīgneres gobelēns

Izsoles piedāvājumā ir arī Džemmas Skulmes figurālā eļļas glezna “Sieviete zilā”. Tā pārstāv mākslinieces deviņdesmito gadu beigu - 2000. gadu sākuma daiļradi. Gleznas motīvā redzamas atsauces uz mākslinieces sešdesmito gadu daiļrades posmu, kurā sievietes tēls tika atainots no ikonu glezniecības aizgūtā manierē, uz koka dēlīša, papildinot to ar zelta krāsas elementiem.

Izsolē pieejamas arī Neles Zirnītes, Ivara un Helēnas Heinrihsonu, Māra Bišofa un citu autoru grafikas. Māris Bišofs ir mākslinieks un ilustrators, kurš strādājis ne tikai Latvijā, bet arī Izraēlā, Francijā, ASV un citviet. Viņa zīmējumi publicēti daudzos pasaulē zināmos laikrakstos un žurnālos. Viņa mākslas tirgū ir ārkārtīgs retums. Februāra izsoles piedāvājumā ir divas Bišofa septiņdesmitajos gados sietspiedes tehnikā drukātas grafikas – "Mr. Buffalo Bill" un "Mākslas izstāde", kurās atklājas māksliniekam raksturīgais sociālpolitiskais komentārs. Savukārt izcilās grafiķes Neles Zirnītes oforts "Valdnieks" ir iekļauts pasaules labāko grafikas darbu katalogā "The Best of Printmaking". Tajā cilvēka ķermenis reprezentē dvēseles čaulu, bet fonā atainotais pilsētas skats norāda uz civilizācijas ietekmi uz vidi, padarot 1988. gadā tapušās grafikas tematu aktuālu arī šodien.