Miris ietekmīgās britu postpanka grupas "Gang of Four" ģitārists Endijs Gils

"Gang of Four" izveidojās 1976. gadā Līdsā. Grupas debijas albums "Entertainment!" izdots 1979. gadā.

Gils kļuva arī par veiksmīgu mūzikas producentu. Viņa kontā "Red Hot Chili Peppers", "The Jesus Lizard", "The Stranglers", "The Futureheads", kā arī Ulda Dirnēna vadītās grupas "Detlef Zoo" ieraksti.