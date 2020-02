Mūžībā devusies amerikāņu rakstniece Mērija Higinsa Klārka

Klārkas pirmais romāns "Where are the Children?" iznāca 1975. gadā, un tam bijuši 75 papildu metieni.

Par bestselleriem kļuva vairums nākamo trilleru, arī "Before I say Goodbye" (2000) un "On the Street Where You Live" (2001), kas ierindojās laikraksta "New York Times" bestselleru saraksta pirmajā vietā.