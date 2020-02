"de facto": joprojām neizdodas ierobežot viltus ziņu izplatīšanu

“Mēs redzam, ka attīstās arī šo ziņu izplatītaji. Viņi seko līdzi tām izmaiņām, kas notiek gan likumdošanā, gan praktiskās darbībās valsts pārvaldes pusē. Līdz ar to jebkura prettiesiska rīcība, viņa modificējās kā vīruss, viņš kļūst arvien jauna un jauna versija, un visu laiku jāspēj reaģēt, kas notiek mediju telpā. Un vienības uzdevums arī būs monitorēt to, kas notiek, un arī reaģēt,” skaidro Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Kā to atrisināt, policijā domājot. Valsts policijā spriež, ka viens no risinājumiem būtu pienākums interneta pakalpojuma sniedzējam lapas slēgt, pat ja nav zināms vai nav pierādāms, kas veido to saturu. “Ir daudz iestādes, kuru kompetencē ir šo jautājumu risināšana, mēs visi tā kā risinām to problēmu, bet ir jāpiekrīt, ka Latvijā nav tādas vienotas pieejas pie šī jautājuma,” atzīst Grišins.